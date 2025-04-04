Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» проходят в Подмосковье

В рамках отрядных испытаний юнармейцы средней возрастной категории принимают участие в различных конкурсах, демонстрируя свою подготовленность, смекалку и физическую форму. Участники соревнуются в тактической медицине, строевой подготовке, навыках подачи сигналов «Земля-воздух», а также сборке и разборке автомата Калашникова. Ребята также проверяют свои знания истории России и проходят обучения по использованию средств защиты от химической и биологической атак.

«Муниципальный этап военно-патриотической игры проходит с 1 по 16 апреля. В первую неделю в большинстве округов Подмосковья соревнования уже завершены. Каждый отряд был награждён дипломами за участие, а победители получили кубки», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Зарница 2.0» организована Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России и направлена на всестороннее развитие личности учащихся, а также приобретение и закрепление навыков начальной военной подготовки.

Игра проводится в несколько этапов. После муниципального этапа пройдет региональный — с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней возрастной категории и студентов СПО — окружной этап, который состоится с июня по июль. Финал игры пройдет в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.