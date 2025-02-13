Мультвикторина «Угадай героя мультфильма» прошла в Муриковском ДК

11 февраля в Муриковском Доме культуры для детей была подготовлена и проведена мультвикторина «Угадай героя мультфильма», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ни для кого не секрет, что мультфильмы — самый любимый жанр киноискусства, который обожают дети. Кто не знает таких героев советских мультфильмов, как Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Матроскин, Умка, Крошка Енот. А песни из любимых мультфильмов многие знают наизусть. Меняется время, меняются поколения, меняются мультфильмы. Сегодня появилось достаточно много интересных и познавательных российских и зарубежных мультфильмов, которые с радостью смотрят даже взрослые!

Мультвикторина состояла из нескольких этапов: «Разминка», «Угадай героя мультфильма», «Угадай мультфильм по кадру» и «Викторина знаток мультфильмов». В увлекательном состязании ребята узнавали любимых героев, вспоминали названия мультфильмов и их основных героев, подпевали знакомые мелодии и в итоге все показали отличные знания в области мультипликации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.