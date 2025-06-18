МТС и «МБ РУС» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей

МТС объявил о подписании в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025 (ПМЭФ) соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей «МБ РУС», передает пресс-служба компании.

Как и где приобрести автомобиль

Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. В интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридных автомобилей AITO SERES, а в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей в салонах МТС, расположенных в нескольких регионах России, включая город Красногорск в Московской области.

Приобрести автомобили в интернет-магазине МТС могут жители более чем 30 регионов РФ. Клиентам нужно оставить заявку на сайте, после чего специалисты дилерского центра AITO SERES свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки.

Модели AITO SERES M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. Кроме того, в Санкт-Петербурге, в котором в апреле этого года стартовали первые продажи автомобилей, расширится количество точек продаж.

Перспективы развития партнерства

Гендиректор ПАО «МТС» Инесса Галактионова заявила, что партнерство с «МБ РУС» — важный шаг в развитии розницы, которая теперь предлагает клиентам максимально широкий ассортимент технологических новинок: от смартфонов до автомобилей. Пилотный проект в Санкт-Петербурге показал высокий интерес клиентов к этому формату.

«За два месяца было продано пять автомобилей, а клиентский трафик в салоне увеличился почти на треть. В дальнейшем мы рассматриваем возможность расширить количество торговых точек с автомобилями в других регионах страны», — заявила Галактионова.

Преимущества моделей AITO SERES

В основе модельного ряда AITO SERES лежат передовые технологии последовательного гибрида, которые позволяют владельцам быть независимыми от инфраструктуры зарядных станций. Данная технология сочетает в себе преимущества как электромобилей, так и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В автомобилях AITO SERES двигатель внутреннего сгорания функционирует исключительно как генератор электроэнергии, подзаряжая аккумуляторную батарею и, таким образом, увеличивая дальность пробега.

Генеральный директор «МБ РУС» и ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский отметил, что пилотный проект с МТС, запущенный весной этого года в Санкт-Петербурге, уже продемонстрировал хорошие результаты, благодаря наличию автомобилей AITO SERES в салонах партнера. Этот инновационный опыт доказывает успех синергии автомобильного ритейла и сферы телекоммуникаций.

«Мы благодарны компании МТС за уникальную возможность стать частью большой экосистемы и с гордостью объявляем о масштабировании проекта в другие регионы России, а также запускаем онлайн-продажи. Я уверен, расширение данного проекта не только позволит нам увеличить продажи наших автомобилей, но и повысит трафик в салонах компании МТС за счет высокого интереса аудитории к продукту AITO SERES», — заключил Ольховский.