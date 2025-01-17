Может сказаться на урожае: агроном рассказал о рисках теплой зимы

Агроном Михаил Воробьев заявил, что слишком теплая зима в этом году может негативно сказаться на урожае.

«Здесь в общем-то опасно не столько само повышение температуры и таяние снега, сколько возможность резкого понижения температуры вслед за оттепелью. Вот в этом случае, конечно же, могут возникнуть проблемы», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

По его словам, дело в том, что снежный покров сейчас снизился, теплоизолирующие свойства уменьшились и после перепада на холод тонкий слой снега не сможет защитить растения.

Кроме того, плодовые культуры и озимые зерновые серьезно страдают от непривычно высоких температур: в этом случае они начинают выпревать, появляются условия для развития опасных грибков, также отметил агроном.

Он посоветовал садоводам-любителям дополнительно утеплять растения: например, укрывать лапниками из пихты, у которых не опадает хвоя.