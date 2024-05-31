Мособлконтроль сообщил о снижении сроков оплаты по контрактам

Согласно статистике Мособлконтроля, в 2024 году государственные и муниципальные заказчики Московской области продолжают снижать сроки оплаты по контрактам, заключаемым в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

По результатам пяти месяцев 2024 года средний срок оплаты по контрактам составил 1,9 рабочих дней, что на 5% лучше результата, достигнутого в 2023 году. Заказчики Подмосковья оплачивают контрактные обязательства значимо быстрее нормативного срока, установленного ФЗ № 44-ФЗ (не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке).

Цифровые технологии позволяют непрерывно улучшать показатели исполнения контрактов. Продолжает наблюдаться положительная динамика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.