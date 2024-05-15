Мособлконтроль сообщил о предстоящих изменениях в ответственности по закупкам

Мособлконтроль сообщает, что в Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». С 1 июля 2024 года будут изменены все составы по нарушениям в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Так, если действующая редакция КоАП РФ содержит 41 состав, то в предлагаемой редакции их количество сокращается почти в 2 раза. Вместе с тем, по сути своей объемы ответственности существенно не меняются, а просто систематизируется иначе.

Существенные изменения предполагаются в части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел. Так, полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере закупок по муниципальным заказчикам от субъектов РФ переходят органам контроля муниципальных органов власти, за исключением нарушений, допущенных при планировании и приемке. После возбуждения дел по нарушениям в сфере закупок органы муниципального контроля будут направлять дела для рассмотрения в Федеральную антимонопольную службу РФ. Дела по нарушениям, допущенным при планировании и при приемке, будут возбуждаться органом контроля субъекта РФ и направляться для рассмотрения в суды.

При этом Москоблконтроль отмечает, что на сегодняшний день все дела по нарушениям в сфере закупок в отношении муниципальных заказчиков Московской области возбуждает и рассматривает Главное контрольное управление или Федеральная антимонопольная служба по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.