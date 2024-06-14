Мособлконтроль сообщил о предстоящих изменениях в ответственности по закупкам

Мособлконтроль сообщает, что в Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Первое чтение назначено на 18 июня 2024. Соответственно с 1 июля 2024 года будут откорректированы все составы по нарушениям в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Законопроект полностью меняет административную ответственность в сфере закупок, объем статей уменьшиться вдвое. Однако количество нарушений, по которым предусмотрена ответственность не уменьшиться, законопроект их систематизирует и исключает не актуальные.

Согласно законопроекту вводится наказание в виде дисквалификации должностных лиц по следующим нарушениям в сфере закупок: повторное заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика, повлекшее дополнительный расход бюджетных средств по контракту; повторная приемка в нарушение условий контракта.

Дисквалификация за данные нарушения будет назначаться судом сроком от года до двух. При этом повторность образуется лишь в том случае, когда лицо привлечено к указанной ответственности, постановление вступило в законную силу, после чего должностное лицо снова допускает аналогичное нарушение.

В настоящее время по нарушениям в сфере закупок предусмотрено только одно нарушение, санкцией которой предусмотрена дисквалификация — это повторное нарушение срока и порядка оплаты по контракту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.