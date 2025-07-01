В Подмосковье ИИ помог выявить более 3 тыс случаев несанкционированной торговли

В Подмосковье роль бдительного стража за уличной торговлей взял на себя искусственный интеллект. Он работает через 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Под прицелом искусственного интеллекта территории возле ж/д станций, переходов, ТЦ, магазинов, мостов, автостоянок, площадей и даже дворов. Только за июнь 2025 года он выявил более 3 тыс. случаев несанкционированной торговли. Всего с начала года нейросеть зафиксировала более 18,5 тыс. нарушений.

Искусственный интеллект не просто борется с незаконной торговлей, а обеспечивает порядок и чистоту на улицах, безопасность для покупателей и равные условия для всех предпринимателей.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.