В Раменском появится новая «народная тропа» к школе

В рамках государственной программы, тропинка, соединяющая улицу Садовую и Центральную в селе Раменье, вошла в проект «Народные тропы». Это важный пешеходный маршрут, ведущий к школе и другим социально значимым объектам села, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по обустройству тропы уже начались. На данный момент проведены работы по засыпке песка, установке бордюрных плит и засыпке щебенкой. В ближайшее время здесь появится полноценная пешеходная дорожка, значительно облегчающая передвижение жителей.

Кроме того, в рамках проекта планируется установить фонари вдоль тропы, чтобы сделать ее комфортной и безопасной для использования в темное время суток. Создание «Народной тропы» в Раменье — это значимый шаг в улучшении инфраструктуры села и повышении комфорта жизни его жителей.

«В ближайшее время здесь появится полноценная пешеходная дорожка, значительно облегчающая передвижение жителей, особенно в осенне-зимний период», — отметил глава муниципального округа Замир Агарзаевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.