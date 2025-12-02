Мособлконтроль проводит внеплановую проверку института детства в Подмосковье

Главное контрольное управление Московской области проводит внеплановую проверку государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства министерства здравоохранения Московской области».

В ходе проверки контролируют соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Особое внимание уделяется исполнению контрактов на техническое обслуживание зданий и помещений, направленных на поддержание и предупредительный ремонт инфраструктуры учреждения в работоспособном состоянии.

ГБУЗ МО «НИКИ детства» является крупным многопрофильным учреждением, работающим с 1936 года. Институт оказывает медицинскую, диагностическую, консультативную и реабилитационную помощь детям Подмосковья, сочетая передовую лечебную практику с научной деятельностью и подготовкой кадров. Ежегодно в учреждении получают помощь десятки тысяч маленьких пациентов.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.