Мособлконтроль проверит ремонт судебных участков в 19 округах Подмосковья

Главное контрольное управление Московской области проводит плановую выездную проверку Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Целью контрольного мероприятия является проверка правомерности осуществления в 2024–2025 гг. расходов Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области на ремонт помещений судебных участков на территории Московской области.

Для улучшения условий работы мировых судей и их аппаратов, а также создания комфортных условий для посещения судебных участков Главным управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской области в 2024 г. заключено более 20 государственных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту помещений судебных участков, расположенных на территории 19 муниципальных образований Московской области, на сумму более 223 млн рублей.

В настоящее время ремонтные работы завершены в 16 судебных участках, располагающихся на территориях 15 муниципальных образований Московской области.

В ходе проверки ревизоры проведут обмеры выполненных работ по ремонту судебных участков и оценят качество ремонтных работ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.