Мособлизбирком провел еще одну встречу со слабовидящими избирателями

В подмосковном Щелкове провели еще одну встреча членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) и представителей московского областного отделения Всероссийского общества слепых (МОО ВОС). Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В мероприятии также принимали участие глава соцотдела администрации Щелковского городского округа и парламентарии. На фоне грядущего Единого дня голосования подняли ряд важных вопросов.

Членам МОО ВОС разъяснили, где узнать дату и время для участия в выборах, как будет проводиться информирование об этом. Также им рассказали, как поучаствовать в ЕДГ-2024 с помощью дистанционного электронного голосования, до какого числа подавать заявления и по какому номеру задать интересующие вопросы. Все посетители встречи проявляли активность.

Муниципальные выборы в Московской области пройдут с 6 по 8 сентября. Голосовать можно как очно, так и дистанционно.

Чтобы поучаствовать в дистанционном удаленном голосовании, нужно подать заявление на платформе Vibory.gov.ru через Госуслуги. Отправить его можно до 2 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.