«Мособлгаз» зажег новый Вечный огонь в Пущине

В среду в парке Победы на «Мемориале Великой Отечественной войны» в подмосковном Пущине состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

Это событие — часть масштабного Всероссийского проекта «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому природному газу мемориальных комплексов, проводимого при поддержке «Единой России» и «Газпрома».

Всероссийская акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ней участвуют все федеральные округа. Акция стартовала 21 февраля в Республике Алтай — с этой даты новые Вечные огни зажигаются еженедельно по всей России. Всего на сетевой газ будут переведены свыше 120 мемориалов в разных регионах страны.

«Сегодня мы видим полностью восстановленную стелу. Этот памятник символизирует три рода войск, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Такие мероприятия помогают сохранить память о прошлом и предотвратить повторение подобных преступлений. Память будет передаваться из поколения в поколение, а Вечный огонь будет служить её символом», — сказал депутат Госдумы «Единой России» Александр Коган.

Пламя на мемориале в Пущине зажгли от частицы Вечного огня с Поклонной горы, которую «Мосгаз» передал Мособлгазу накануне, 15 апреля, в специальной капсуле. Работники Мосгаза являются хранителями Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и На Поклонной горе с первого дня зажжения пламени.

«Для Мособлгаза особая честь — участие в масштабном федеральном проекте. Сегодня на мемориале в Пущино торжественно зажгли Вечный огонь от частицы Вечного огня с Поклонной горы. Мособлгазу доверена важная миссия — хранить и поддерживать постоянное горение Вечных огней Подмосковья. Вечный огонь — яркий символ культурного наследия нашей страны», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В торжественном мероприятии зажжения Вечного огня участвовал и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны — Александр Иванович Вагин. Он воевал в должности техника-радиста на 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, чехословацкий город Братиславу, дошел до Германии. Александр Иванович награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями.

«Мособлгаз» ежегодно проводит техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах Московской области. Главная задача — безопасное и бесперебойное горение Вечных огней.

«Мемориал Великой Отечественной войны» в г. Пущино открыт в 1980 году. Стела представляет собой многометровый памятник из трех беломраморных пилонов, каждый из которых символизирует единство трех основных родов войск: сухопутных, авиации и военно-морского флота. На облицованном мрамором подиуме памятника написана строка из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Люди, помните какою ценой завоевано счастье, помните!».

По периметру площади вокруг монумента на плитах размещены фамилии 32 жителей деревень Пущино, Митинки и Харино, погибших в годы ВОВ.

В преддверии 80-летия Победы к газовой горелке монумента проложен газопровод низкого давления протяженностью 132 метра, произведена врезка нового газопровода в газораспределительную сеть Подмосковья.

Как отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, всего в Москве и Подмосковье «Газпром межрегионгаз» обеспечивает природным ресурсом свыше 70 мемориалов.

По поручению президента РФ Владимира Путина поставки газа осуществляются на безвозмездной основе. Газовики с честью выполняют миссию по увековечению памяти павших воинов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.