«Мособлгаз» завоевал премию профессионалов городского хозяйства

Церемония награждения состоялась накануне в Москве. Компания получила главный приз в номинации «Лучшая специализированная газовая организация».

Премия ежегодно отмечает лучшие практики, инновационные решения и устойчивое развитие предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году на участие в конкурсе было подано более 980 заявок по 17 номинациям. Диплом и кубок вручили заместителю начальника управления по техническому обслуживанию «Мособлгаз» Александру Ниточкину.

Победу принес проект, направленный на качественно новый уровень газовой безопасности в Подмосковье. Его основа — внедрение цифровых технологий, переосмысление процессов обслуживания и усиление клиентского взаимодействия. Особое внимание уделено работе с данными, профессиональной подготовке персонала и поддержке социально уязвимых категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.