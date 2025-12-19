Мособлдума утвердила новые требования к форме и символике народных дружинников

Московская областная Дума 18 декабря приняла закон, который уточняет требования к форменной одежде, символике и удостоверениям народных дружинников в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Закон Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области» был принят на 126-м заседании областной думы.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев отметил, что в 2025 году в ряды народных дружинников региона вступили 1200 человек. Совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Московской области они провели более 105 профилактических рейдов, выявили 85 преступлений и 4747 административных правонарушений.

Принятый закон детализирует образцы форменной одежды и символики народных дружинников, а также модифицирует удостоверения для предотвращения их подделки и повышения доверия граждан. Кроме того, устанавливается запрет на использование символики, отличающейся от утвержденной законом, чтобы избежать неоднозначного толкования региональных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.