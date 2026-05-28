Мособлдума расширила поддержку лесной охраны в Подмосковье

Московская областная дума приняла закон о предоставлении служебного жилья сотрудникам лесничеств, которые занимаются охраной и защитой лесов Подмосковья. Мера направлена на привлечение и закрепление кадров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Законопроект расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение служебного жилья. В него включили работников лесничеств, непосредственно обеспечивающих охрану и защиту лесов региона.

Новая мера социальной поддержки призвана укрепить кадровый потенциал лесного хозяйства. Вопрос обеспечения жильем особенно актуален для специалистов, работающих в удаленных лесничествах, где сложнее привлекать и удерживать сотрудников.

Ожидается, что наличие служебного жилья повысит оперативность реагирования на лесные пожары, а также улучшит качество и скорость проведения лесохозяйственных работ. Жилые помещения планируется предоставлять за счет объектов, переданных в собственность Московской области в качестве дара для нужд лесного хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.