Мособлдума приняла закон о поддержке детей погибших участников СВО

В Мособлдуме установили выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. Это дополнительная мера поддержки семей погибших участников СВО.

«С самого начала спецоперации в Московской области выстраивается комплексная система мер поддержки наших воинов и их семей. Ведь наши герои, жертвуя своими жизнями, в трудную для страны минуту встали на защиту ее интересов и сограждан, выполнили свой воинский долг. Мы в свою очередь должны сделать все для того, чтобы их семьи ни в чем не нуждались», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента напомнил, что помогать семьям участников СВО и их детям — важнейшая задача, на которую много раз указывал президент России Владимир Путин. Игорь Брынцалов заверил, что эта работа будет продолжаться и впредь.

«Система социальной гарантии военнослужащим и их близким нуждается в постоянном правовом совершенствовании. Поэтому я могу сказать, что проблемы, которые беспокоят наших героев, наших защитников, членов их семей, нам понятны и известны. Я благодарю уважаемых коллег из правительства Московской области и Московской областной думы за очень оперативную работу в отношении разработки и принятия данного законопроекта», — добавил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Он напомнил, что поддержка и защита прав семей военнослужащих — одна приоритетных задач государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.