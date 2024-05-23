Мособлдума и Народное собрание Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

В Мособлдуме состоялся прием Народного собрания Республики Дагестан — парламентарии двух регионов провели встречу с целью подписания соглашения о сотрудничестве. Всего, начиная с 2007 года, вместе с сегодняшним, Мособлдума заключила 10 соглашений о сотрудничестве с законодательными органами регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Взаимодействие Подмосковья и Дагестана на протяжении многих лет ведется тесное, теперь, с соглашением, оно станет и более плодотворным. На этом в своей вступительной речи сакцентировал внимание председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Ежегодный товарооборот между регионами составляет более 3,3 млрд рублей. По количеству туристов в Дагестане на первом месте Москва и Подмосковье. Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание — привлечению инвестиций, развитию туризма и предпринимательской активности. Наших коллег интересует передовой опыт Подмосковья в части совершенствования мер поддержки бизнеса. А мы внимательно следим за развитием сельского хозяйства и индустрии туризма в Дагестане», — сказал парламентарий.

Также, по словам спикера подмосковного заксобрания, в приоритете совместной работы вопросы, связанные со специальной военной операцией.

«У нас контракты на участие в СВО почти 17 тыс. человек заключили. Тоже готовы поделиться опытом и наработками, как налаживали взаимодействие с воинскими частями, как выстраиваем работу, направленную на поддержку родных наших воинов, как проводим реабилитацию раненых ребят. Все это подкреплено законодательной базой. Как говорит наш президент, только объединившись сегодня в этих вопросах, только вместе, мы победим», — добавил Брынцалов.

Слова коллеги поддержал председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров. В свою очередь, он отметил, что на территории Московской области проживает более 80 тыс. представителей Дагестана, которые вносят заметный вклад в развитие своей второй Родины.

«Мы видим, что единство и взаимопонимание между людьми разных национальностей и религий сегодня только крепнет», — сказал Аскендеров.

Он также отметил, что Московская область — динамично развивающийся регион с растущей экономикой, сельскохозяйственный, промышленный и культурный центр.

«Все это стало возможным благодаря труду жителей, и большая заслуга в этом депутатского корпуса. Мы заинтересованы, чтобы между нашими парламентариями сложились конструктивные деловые и дружественные связи. Сегодняшнее соглашение должно стать основой реальных действий в законотворческом процессе, экономической, социальной и культурной сферах», — отметил глава заксобрания Дагестана.

По мнению обеих сторон, подписание соглашения поможет регионам процветать, развивать производства, внутренний туризм, а вместе с тем и повышать уровень комфорта жизни граждан.

Трехдневный визит делегации из Дагестана в Подмосковье завершится 24 мая. Парламентарии посетят особую экономическую зону «Дубна» — крупнейшую по количеству компаний-резидентов ОЭЗ в РФ.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.