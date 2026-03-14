Москвичке потребовалась скорая помощь после удаления филлера из губ

Москвичка по имени Любовь рассказала, что несколько лет назад сделала процедуру увеличения губ, однако спустя время поняла, что эффект надутых губ ей не подходит. Девушка приняла решение об удалении филлера и обратилась в косметологическую клинику.

Процесс удаления включал два этапа. На первом этапе, когда Любови ввели лонгидазу, аллергической реакции не последовало. Однако на втором этапе произошел сильный отек: губы и лицо сильно увеличились в размерах. В связи с этим Любовь вызвала скорую помощь. Процесс лечения занял несколько дней, поднималась температура и общее самочувствие сильно ухудшилось.

«Мне сделали уколы, и я уснула. Просыпаюсь от того, что один глаз не видит, он опух. Снова звоню в скорую, это очень страшно сколько я испытала стресса за эти дни не передать. Я температурила и ходила с отеком неделю. С каждым днем он становился меньше, и сейчас наконец-то прошел», — отметила Любовь.

Москвичка с уверенностью добавила, что больше она не будет увеличивать губы с помощью косметологии.

