Москвичи выбрали для детеныша краснокнижной бурой гиены имя из «Книги джунглей»

Летом 2024 года в Московском зоопарке появился новый питомец — родился детеныш у бурой гиены, занесенной в Красную книгу. Для выбора имени малыша была организована масштабная кампания на платформе «Активный гражданин», в которой приняли участие более 288 тысяч москвичей. В итоге жители столицы решили назвать детеныша именем персонажа из «Книги джунглей».

Сотрудники зоопарка отметили выдающиеся лидерские качества юного хищника, что повлияло на итоговый выбор имени. Среди предложенных вариантов победителем стало имя Акела, набравшее 31% голосов. Это имя, отсылающее к известному персонажу «Маугли», идеально подходит будущему вожаку стаи.

Второе и третье место в голосовании заняли имена Вжик и Олаф, получившие поддержку 28% и 21% участников соответственно. Таким образом, благодаря активному участию горожан, маленькая гиена обрела свое имя — Акела.

В 2023 году Московский зоопарк впервые представил посетителям бурых гиен — удивительных животных с необычной внешностью. Эти редкие хищники, которых в дикой природе осталось менее 10 тысяч взрослых особей, занесены в Международную «Красную книгу» как вид, близкий к уязвимому положению. Их естественная среда обитания — засушливые прибрежные районы Южной Африки.

На территории зоопарка, рядом с вольерами пумы и домашних яков, сейчас можно увидеть маленького детеныша бурой гиены. Посетители могут наблюдать за ним во время прогулок в уличном вольере около 10 часов утра и 2 часов дня. Малыш хорошо адаптировался и чувствует себя превосходно.

Эти звери поражают своим внешним видом: их тело, достигающее в длину от 86 до 150 сантиметров при высоте до 88 сантиметров, покрыто длинной шерстью на спине и хвосте. При малейшей угрозе эта пышная шерсть встает торчком, образуя подобие ирокеза.