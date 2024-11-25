Москвичам предложили выбрать имя для детеныша краснокнижной гиены

В Московском зоопарке произошло радостное событие — у бурой гиены, занесенной в Красную книгу, родился детеныш. Чтобы выбрать имя для нового обитателя, на платформе «Активный гражданин» организовали голосование, где горожане смогут принять участие в судьбе малыша, сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты, заботящиеся о новорожденном, составили список из пяти имен: Акела, Вжик, Олаф, а также два имени, связанные со славянской мифологией. Одно из них — Любич, являющееся производным от имени Лель. Второе — непосредственно Лель, в честь сына богини Лады, именем которой, кстати, назвали мать детеныша.

Теперь жителям столицы предстоит решить, какое из предложенных имен больше всего подойдет маленькой гиене, появившейся на свет этим летом. В свои четыре месяца подрастающий хищник демонстрирует впечатляющие результаты — его вес достиг семи килограммов, что говорит о прекрасном развитии малыша. Юный питомец зоопарка уже проявляет интерес к рациону взрослых особей и радует сотрудников своей способностью различать знакомые лица среди персонала.

Среди вариантов имен для энергичного малыша рассматривается Вжик — название, отражающее его неугомонный характер и пытливый ум в познании окружающего мира. Производное от имени матери Лады — Оладушек — также входит в список возможных кличек, как и скандинавское Олаф, символизирующее силу и выносливость северных народов.

Учитывая явные задатки лидера у нового обитателя, зоологи склоняются и к имени Акела, проводя параллель с мудрым вожаком волчьей стаи из известного произведения Киплинга. Игривость и активность малыша не оставляют сомнений — из него вырастет достойный предводитель.

Московский зоопарк в прошлом году впервые представил посетителям бурых гиен, чей ареал обитания ограничен засушливыми территориями побережья Южной Африки. В настоящее время жители столицы активно участвуют в выборе имен для животных через платформу «Активный гражданин». Благодаря этой инициативе уже 16 питомцев зоопарка получили свои клички, включая таких обитателей, как тигр по имени Амур, панду Катюшу и пару альпак — Шоколадку и Черничку.