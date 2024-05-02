Москвичи выберут магазины и кафе с лучшим оформлением ко Дню Победы

В столице горожане выберут предприятия сферы торговли и услуг с лучшим оформлением фасадов к 9 Мая. Для этого проведут 11 конкурсов — один общегородской и десять окружных, сообщает пресс-служба московского департамента торговли и услуг.

«Окружные конкурсы среди столичных предприятий проводят во второй раз. В начале 2024-го москвичи выбирали лучшее оформление к Новому году. Тогда было подано больше 4,5 тыс. заявок», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Он уточнила, что сейчас бизнес украшает магазины, кафе и торговые центры ко Дню Победы. Среди них жители столицы также определят 165 победителей и призеров.

В конкурсе будут пять номинаций. Горожане оценят оформление фасадов сетевых и несетевых магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, ТЦ. При этом последняя категория отличается: в городских соревнованиях принимают участие ТЦ площадью свыше 50 тыс. кв. м, в окружных — до 50 тыс. «квадратов».

Фото - © Пресс-служба Департамента торговли и услуг.

Лучшие заявки от столичных объектов смогут попасть в финал. С 10 по 23 июня через «Активный гражданин» пройдет голосование, в ходе которого горожане выберут заведения с самым красивым декором на праздник. Итоги планируется подвести до 28 июня.

Победители получат по 5 млн рублей. В окружных состязаниях за первое место в четырех номинациях призы составят 300 тыс. рублей, за украшение ТЦ — 3,5 млн рублей.

Конкурс на лучшее оформление предприятий к праздникам в мегаполисе проводят три года. Жители столицы голосуют за заведения, украшенные к Новому году, Дню Победы и Дню города. Количество бизнесменов-участников постоянно увеличивается.

Заявки принимаются со 2 по 22 мая по электронной почте: DTOU-konkurs.gorod@mos.ru (городской конкурс) и DTOU-konkurs.okrug@mos.ru (окружные конкурсы).