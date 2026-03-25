Москвичи сдали на переработку более 130 тыс стиральных машин, холодильников и диванов

Жители столицы с 2022 года направили на экологичную переработку уже более 130 тысяч вышедших из строя холодильников, стиральных машин и другой крупногабаритной техники, а также крупной мебели. Это стало возможно благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей», сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

С каждым годом популярность услуги только растет: если в первый год работы проекта в 2022 году москвичи сдали более 22 тысяч предметов, то в 2025 году их количество превысило 35 тысяч штук.

Наибольшим спросом пользуется вывоз стиральных машин и холодильников (по 34 тысячи единиц). За ними следуют газовые и электрические плиты (свыше 22 тысяч) и диваны (более 6,5 тысячи). Помимо этого, горожане сдают посудомоечные машины, духовые шкафы, чугунные и акриловые ванны, раковины, кровати, спортинвентарь, оргтехнику и даже автомобили.

За все время работы сервиса вес вывезенных вещей составил почти 3,5 тысячи тонн, при этом ни один из предметов не попал на мусорный полигон. В печатных платах электронной бытовой техники этого объема могло содержаться около полутора килограмм золота.

Все вещи направляют на специализированные предприятия. Там они проходят тщательную сортировку, затем их разбирают на фрагменты. Ценные металлы, включая золото, серебро, платину и палладий, извлекаются и направляются на переплавку для дальнейшего использования в промышленности. Они получают новую жизнь в виде строительных конструкций или деталей машин. Пластик перерабатывают в гранулы, которые находят применение в производстве самых разных бытовых товаров, например садовой мебели, одежды или упаковки.

«Особое внимание уделяют нейтрализации токсичных компонентов — фреонов, тяжелых металлов, ртути и хладагентов. Их безопасно утилизируют с соблюдением строгих экологических норм, не допуская попадания вредных веществ в окружающую среду. Благодаря такому подходу удается снизить негативное воздействие на экологию Москвы, что делает мегаполис более безопасным и комфортным для проживания», — отметили в пресс-службе РЭО.