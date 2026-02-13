Москвичи перепродают забронированные столики в ресторанах на 14 февраля

сегодня в 11:35

Москвичи в Сети продают брони в ресторанах на День всех влюбленных

Жители Москвы заметили объявления с продажей броней в ресторанах города на День всех влюбленных на одной из онлайн-платформ, передает корреспондент РИАМО.

Так, один из пользователей продает забронированный столик в мишленовском ресторане White Rabbit. Бронь на 14 февраля в 20:00 на 2 гостя. Стоимость брони составляет 10 тыс. рублей.

«Сейчас забронировать столик на это число просто невозможно», — отмечает продавец.

Еще один москвич выставил на продажу бронь на 14 февраля в 15:15 в итальянском ресторане Senti Menti на улице Солянка. Бронь на 2 гостя, длительность полная (2 часа).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.