Москвичи перечислили основные расходы при подготовке детей к выпускному

Родители столичных выпускников рассказали, на что им пришлось потратиться при подготовке к праздничному вечеру. 53% опрошенных признались, что самой большой тратой оказался праздничный наряд, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Товары».

В среднем родители тратят на платье или костюм 33 тыс. рублей. При этом оказалось, что отцы готовы тратить на наряды почти в 1,5 раза больше, чем матери. Мужчины отдадут на платья и костюмы 30 тыс. рублей, а женщины — 20 тыс. рублей.

В список распространенных покупок на выпускной вошли также цветы для учителей, подарки, ленты выпускников, напитки и еда для стола. В среднем жители мегаполиса тратят на подготовку к празднику около 43 тыс. рублей.

Главным критерием для выбора наряда на выпускной столичные родители назвали возможность и в дальнейшем носить его — так считают 48% опрошенных. 30% обращают внимание на соответствие одежды трендам, 34% считают, что в ней должно быть удобно танцевать. Самые практичные — 15% — обдумают, смогут ли продать костюм или платье после выпускного. 11% родителей признались, что выберут для ребенка тот наряд, который будет напоминать их собственный на выпускном.

Что касается денежного вопроса, 40% надеются потратить на мероприятие до 20 тыс. рублей, 31% — от 20 до 50 тыс. рублей, 23% — от 50 тыс. рублей. При этом мужчины готовы отдать на подготовку в среднем 39 тыс. рублей, а женщины — 30 тыс. рублей.

90% опрошенных не против потратить деньги на праздник вне школы. До 10 тыс. рублей на банкет готовы потратить 26% респондентов, от 10 до 20 тыс. рублей — 23%, более 20 тыс. рублей — 39%.