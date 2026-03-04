сегодня в 02:58

Москвичей предупредили о падении сосулек с крыш домов

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что москвичам следует опасаться падения сосулек и снега с крыш домов в начале марта, сообщает РИА Новости .

«Даже некоторые метеорологические центры московские, они специально пишут в своих прогнозах: „Осторожно, сход снежных масс и сосулек с крыш зданий“, — отметила она.

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за гололедицы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 часа 8 марта. Предупреждение действует как в Москве, так и в области.

По данным синоптиков, до вечера 8 марта на дорогах будет опасно из-за гололедицы.

