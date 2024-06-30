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Москвичей предупредили о грозе с дождем до конца воскресенья

В столице до конца воскресенья ожидаются гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом. При грозе усиление ветра составит до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Москвичам и гостям столицы при неблагоприятных погодных условиях важно значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Помимо этого, на улице необходимо, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

При необходимости жители могут обратиться по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-31-01.