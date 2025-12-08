Москвичам посоветовали, как правильно проявить инициативу при онлайн-знакомстве

Люди часто сталкиваются с трудностями при онлайн-знакомствах, так как не знают, как корректно и интересно начать разговор. Эксперт сервиса Mamba Наталья Красильникова в разговоре с РИАМО посоветовала проявлять инициативу с интереса к личности. Сделать это можно, обратив внимание на какую-либо деталь на фото потенциального партнера.

Красильникова рекомендовала обращать внимание на детали в профиле собеседника. Например, можно спросить о том или ином предмете с фото человека. Если потенциальный собеседник сделал кадр с гитарой, то можно начать разговор с фразы: «Вижу у тебя гитару на снимке — сам играешь?». Еще можно упомянуть общие места: «Заметил, ты сделал фото на Воробьевых горах, я туда тоже люблю ходить». Такой подход показывает искренний интерес, а не шаблонное общение.

Эксперт посоветовала не тянуть с предложением встретиться. Жители Москвы ценят конкретику и не любят терять время. Фраза в духе «Буду во вторник возле Тверской, не хочешь выпить кофе?» воспринимается легко и не выглядит навязчивой.

Еще один важный совет — сохранять непринужденность в общении. Первая встреча не должна превращаться в формальный допрос.

«Добавьте немного шуток и способности посмеяться над собой — это всегда работает. Например, можно написать: „Сегодня выжила после марафона на работе, давай встретимся на чашечку кофе, и я все расскажу“», — рекомендовала специалист.

Ранее стало известно, что при знакомствах в Москве мужчины проявляют инициативу чаще, чем женщины.

