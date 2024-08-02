Москвич содержал 30 кошек в ужасных условиях в своей квартире

Москвич содержал 30 кошек в антисанитарных условиях в своей квартире. Соседи подали на него в суд, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В столичную прокуратуру обратились жители одного из домов на Алтуфьевском шоссе. Их сосед содержал 30 кошек. Причем животные находились в антисанитарных условиях.

По словам жильцов, питомцы жили в комнате, куда не проникал солнечный свет, их некачественно кормили, а также не показывали ветеринарам. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что концентрация аммиака в квартире превысила норму в 9 раз. Также оказалось, что животные не были вакцинированы.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире.

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск. Отныне мужчине нельзя содержать в квартире питомцев. Также его обязали привести жилплощадь в надлежащее санитарное состояние.