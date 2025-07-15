ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России завершает текущий ремонт коммунальных объектов МВО

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Сотрудники жилищно-коммунальных служб (ЖКС) федерального госбюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ в Московском военном округе (МВО) заканчивают текущий ремонт своими силами (ТРСС) на коммунальных объектах и в казарменно-жилищном фонде военных городков. На данный момент выполнено более 70% работ, сообщает пресс-служба ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России.

Сейчас ремонтные мероприятия ведутся на 496 объектах, из которых 350 уже полностью готовы. По плану ТРСС предстоит отремонтировать 161 объект казарменно-жилищного фонда, 137 — водопроводно-канализационного хозяйства, 66 — электросетевого и 131 — теплового хозяйства.

Все работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 гг. и направлены на предотвращение аварий на коммунальных объектах военных городков Московского гарнизона МВО, а также на стабильное снабжение потребителей энергоресурсами.

В ходе ТРСС было заменено основное и вспомогательное оборудование на теплогенерирующих объектах, а также почти завершены подготовительные работы в казарменно-жилищном фонде.

Согласно графику, формируется необходимый запас твердого и жидкого котельного топлива, что обеспечит бесперебойную подачу тепла в предстоящий отопительный период.

Параллельно идет подготовка систем отопления зданий казарменно-жилищного фонда: опрессовка и промывка внутренних сетей, проверка и ремонт запорной арматуры систем водоснабжения и отопления, обслуживание насосного и тягодутьевого оборудования, профилактика электрощитового и осветительного оборудования.

Кроме того, выполняется ремонт кровель разных типов с восстановлением водоотводящих систем, замена стекол, частичный ремонт и покраска фасадов и помещений. Также идет передача тепловых сетей и систем теплопотребления ресурсоснабжающим организациям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.