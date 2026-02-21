Москвич отсудил у компании 7,5 млн рублей за нарушение сроков доставки

Горожанин запланировать обставить квартиру новой мебелью. Он хотел сделать ее по индивидуальному проекту.

Для этого мужчина нашел мебельную фирму с дизайнером. Исполнители обещали сделать заказ быстро и недорого. После изволения эскизов заказчик внес предоплату (свыше 2 млн рублей). Через три месяца мебель так и не привезли, мужчину попросили еще подождать. Горожанин понял, что его обманывают и попросил внесенные деньги назад, тогда фирма просто перестала выходить на связь.

Тогда мужчина обратился в суд, где договор с мебельной компанией был расторгнут, а также исполнителя обязали выплатить клиенту сумму, которая в 3 раза превышает стоимость мебели. В нее включили 2 337 505 рублей (основная сумма по договору), 1 397 245 рублей (неустойка за просрочку), 759 740 рублей (неосновательное обогащение), 304 759 рублей (проценты за пользование чужими деньгами), 867 375 рублей (штраф в пользу потребителя за неудовлетворение требований добровольно), 10 000 рублей (компенсация морального вреда) и 52 606 рублей (возмещение судебных расходов).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.