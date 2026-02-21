Москвич отсудил у компании 7,5 млн рублей за нарушение сроков доставки
Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори
Житель столичного района Перово отсудил у компании 7,5 млн рублей за нарушение сроков доставки мебели, сообщает «Осторожно, Москва».
Горожанин запланировать обставить квартиру новой мебелью. Он хотел сделать ее по индивидуальному проекту.
Для этого мужчина нашел мебельную фирму с дизайнером. Исполнители обещали сделать заказ быстро и недорого. После изволения эскизов заказчик внес предоплату (свыше 2 млн рублей). Через три месяца мебель так и не привезли, мужчину попросили еще подождать. Горожанин понял, что его обманывают и попросил внесенные деньги назад, тогда фирма просто перестала выходить на связь.
Тогда мужчина обратился в суд, где договор с мебельной компанией был расторгнут, а также исполнителя обязали выплатить клиенту сумму, которая в 3 раза превышает стоимость мебели. В нее включили 2 337 505 рублей (основная сумма по договору), 1 397 245 рублей (неустойка за просрочку), 759 740 рублей (неосновательное обогащение), 304 759 рублей (проценты за пользование чужими деньгами), 867 375 рублей (штраф в пользу потребителя за неудовлетворение требований добровольно), 10 000 рублей (компенсация морального вреда) и 52 606 рублей (возмещение судебных расходов).
