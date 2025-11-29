Москва вошла в число мегаполисов мира с низким индексом загрязнения воздуха

Российская столица стала одним из немногих мегаполисов на планете, чей индекс загрязнения воздуха оценивается как низкий, сообщила глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

«Существует индекс загрязнения атмосферы, ИЗА, который рассчитывается на основании концентраций пяти основных — приоритетных — загрязняющих веществ», — уточнила Урожаева в интервью ТАСС.

Она сказала, что в Москве каждые 20 минут 57 станций контроля отправляют специалистам свыше 20 показателей по качеству городского воздуха. Кроме того, круглосуточно работают передвижные эколаборатории, обследующие территории, где нет автоматических станций.

По ее словам, наблюдения за качеством воздуха в течение многих лет показали улучшении ситуации в мегаполисе. С 2010 года в Москве до 2,5 раза уменьшилась концентрация загрязняющих веществ и в 1,5 раза — мелких взвешенных частиц. Таких показателей город достиг за счет комплексных мер.

Как отметила Урожаева, власти столицы продолжают работать над улучшением качества воздуха. Так, в городе используется коммунальная техника на электротяге. Еще важную роль в этой вопросе может сыграть переход на вакуумные технологии, речной электротранспорт.

