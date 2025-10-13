Москва вошла в число городов, куда чаще всего отправляются в командировку

По данным ГК «Аэроклуб» и «Авито Путешествий», в 2025 году одним из самых популярных у бизнес-туристов направлений стала Москва. На город приходится 2% от всех деловых бронирований квартир и апартаментов. В среднем в текущем году деловые путешественники бронировали квартиры и апартаменты на 5 ночей. Об этом сообщили в пресс-службе технологической платформы «Авито Путешествия».

«Авито Путешествия» расширяют возможности сервиса для корпоративных клиентов, выйдя на рынок деловых поездок в партнерстве с ведущим разработчиком и поставщиком TravelTech-решений для управления командировками, компанией «Аэроклуб».

«Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли. Расширение возможностей сервиса позволит „Авито Путешествиям“ укрепить позиции на рынке и удовлетворить спрос бизнес-путешественников благодаря обширной базе качественных объектов по всей стране», — поделился директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Решение будет актуальным и для небольших городов, где наблюдается дефицит гостиничных номеров, и для крупных мегаполисов в периоды пикового спроса, например, во время проведения масштабных деловых мероприятий и фестивалей.

Для арендодателей сотрудничество с сервисом открывает новые перспективы: увеличивается загрузка объектов в низкий туристический сезон, расширяется база лояльных клиентов. Стоимость среднего чека делового путешественника в среднем на 20% выше, чем у других гостей, за счет в том числе более длительного пребывания.

«Для корпоративных клиентов особенно важны прозрачные условия размещения и технологичные решения. В новой интеграции мы получаем именно такой продукт: проверенные квартиры, мгновенное подтверждение бронирования и полный контроль через систему „Аэроклуба“. Это позволяет бизнесу безопасно использовать новый формат и открывает пространство для дальнейшего роста», — добавила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

По данным «Аэроклуба», спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%.

Обмен информацией между «Авито Путешествиями» и «Аэроклубом» осуществляется через API, что гарантирует актуальность информации о доступности объектов. Партнеры также организовали единую службу поддержки для бизнес-клиентов, благодаря чему по любым вопросам можно обращаться в «Аэроклуб», а при необходимости запрос будет оперативно передан в «Авито Путешествия».