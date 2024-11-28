Москва сохранила лидерство среди городов России по качеству жизни

сегодня в 13:02

Столица заняла первое место в мониторинге городов России по качеству жизни, проведенному Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам текущего года, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Как отметила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, для столичного правительства обеспечение высокого качества жизни горожан является приоритетным направлением работы.

«Каждая городская программа вносит существенный вклад в создание комфортной и современной городской среды, модернизацию социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности Москвы и учитывает потребности всех, кто живет и работает в нашем городе. Более половины бюджетных расходов столица направляет на обеспечение надежной социальной защиты москвичей, постоянное повышение качества социальных услуг населению», — сказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что для реализации проектов развития, которые создают в Москве современную инфраструктуру и комфортную городскую среду, направляют 47% городского бюджета.

Финансовый университет рассчитывает индекс качества жизни по ряду направлений, в том числе оценивает работу учреждений высшего и среднего образования, доступность культурных ценностей, состояние дорожного хозяйства, условия ведения бизнеса, работу городских властей. Самые значимые показатели — состояние экологической среды (переработка отходов, качество воздуха и воды), качество медицинского обслуживание и уровень материального благополучия. В оценке используют открытую статистику и социологический мониторинг по российским городам.

По словам экспертов Финансового университета, столица входит в число городов с наиболее высокой оценкой уровня медобслуживания, материального благополучия, качественного образования и доступности культурных ценностей.