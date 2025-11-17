Москва поделилась опытом на конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков»

Доля закупок столичными учреждениями товаров, произведенных на территории России и стран ЕАЭС, в этом году уже достигла 72%, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на Первой всероссийской конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков: преференции, риски, факторы успеха».

Конференция «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков» — это площадка для обмена лучшими практиками и обсуждения новых подходов в сфере государственных закупок.

«Москва традиционно является лидером в этой области и задает вектор дальнейшего развития контрактной системы. Одним из важных направлений является импортозамещение и поддержка отечественного бизнеса. Если в прошлом году доля товаров российского и евразийского производства в общем объеме закупок Москвы составляла 65%, то в этом году к ноябрю она достигла 72%. Наиболее востребованными категориями стали лекарства, топливо, изделия медицинского назначения, строительные материалы и другие», — уточнил Пуртов.

Экономика Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Объем закупок города в этом году уже превысил 1,6 трлн рублей при общем объеме закупок в стране по данным открытой части ЕИС более 12 трлн рублей. Таким образом, почти каждый седьмой рубль в российской системе закупок приходится на столичных заказчиков.

Одним из ключевых направлений развития системы госзаказа в мегаполисе на ближайшие годы является роботизация. Она позволяет повышать эффективность закупочных процессов и более грамотно распределять нагрузку на специалистов контрактных служб, а также снижает издержки и увеличивает точность планирования.