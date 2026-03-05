Московское УФАС признало «БКС Банк» нарушителем закона

В антимонопольное управление поступила жалоба на рекламные push-уведомления, которые заявитель получил без предварительного согласия.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении АО «БКС Банк» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала такую рекламу ненадлежащей и установила факт нарушения законодательства.

