Московское УФАС признало «БКС Банк» нарушителем закона
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС признало АО «БКС Банк» нарушившим закон о рекламе из-за рассылки push-уведомлений без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В антимонопольное управление поступила жалоба на рекламные push-уведомления, которые заявитель получил без предварительного согласия.
После проверки ведомство возбудило дело в отношении АО «БКС Банк» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.
Комиссия Московского областного УФАС признала такую рекламу ненадлежащей и установила факт нарушения законодательства.
