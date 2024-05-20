Московский разработчик выпустил сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков

Столичная компания «Мастерская цифровых решений», — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — разработала комплексный инструмент, позволяющий рассчитывать с высокой точностью предел стоимости реализации инвестпроектов в области энергетики. Продукт внесли в реестр российского ПО, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин своем Telegram-канале сообщал, что в особой экономической зоне развивают производство медицинских изделий, беспилотных авиасистем, отечественных банкнот и электронных компонентов.

По словам Владислава Овчинского, резидент ОЭЗ является отечественным ИТ-разработчиком, который специализируется на автоматизации процессов электросетевого строительства. Компания стала резидентом в 2020 году.

«Новый импортозамещающий программный продукт на 50% ускоряет расчеты стоимости реализации инвестпроектов в электросетевом строительстве и на 80% снижает долю ошибок. Решением уже пользуются ведущие российские электросетевые компании. Инновационный сервис для энергетической отрасли создавался и совершенствовался с 2020 года», — сказал Овчинский.

Инновационный сервис актуален из-за изменений в законодательстве для строителей в энергетической отрасли. С текущего года возобновило работу требование п. 3.1 ст. 23 ФЗ «Об электроэнергетике». Оно предписывает, что объем финпотребностей для реализации инвестпроекта не должен превышать предельную стоимость, которая рассчитывается по укрупненным нормативам цены (УНЦ).

Расчеты с использованием УНЦ помогают предотвращать завышение стоимости, выявлять ошибки проектно-сметной документации и повышать прозрачность инвестиционной программы. Этот важный для исполнительной власти инструмент позволяет убедиться, что инвестиции в развитие энергоинфраструктуры не превышают разумные пределы.

«Программное обеспечение позволяет проводить расчеты по укрупненным нормативам цены ресурсов, актуальным на 2024 год. В новом сборнике УНЦ обновлена стоимость более 2100 позиций, появилось 750 новых показателей, количество региональных коэффициентов значительно увеличилось, превысив отметку в 7700 единиц», — рассказал руководитель «Мастерской цифровых решений», эксперт отрасли электроэнергетики Алексей Голиков.

Он уточнил, что стало сложнее рассчитывать вручную предельную стоимость инвестиционных проектов, по которым предстоит проводить техперевооружение и реконструкцию, строить новые объекты и протягивать линии электропередачи.

Разработчики отметили, что, учитывая постоянно обновляемую базу расценок, сервис включает более 500 алгоритмов проверки.

«С 2019 года компания создала и выпустила на рынок 3 крупных продукта, среди которых — система управления проектами для решения различных корпоративных задач, база проектов и закупок для производителей и поставщиков электросетевого оборудования и материалов», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что все программные продукты внесли в реестр российского программного обеспечения.