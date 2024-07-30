Московский психолог Хакимов: дружба между мужчиной и женщиной существует, но есть нюанс

Мужчина и женщина вполне могут дружить друг с другом, но многое зависит от взгляда самих людей, их желания посмотреть на привычное по-другому, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Дружеский контакт — вещь особенная, лишенная романтических чувств. Именно это и определяет особенность общения, когда на первое место выходит приятное времяпровождение, схожесть мировоззрений и т. д. Так могут ли дружить мужчина и женщина? Вполне. Однако многое зависит от взгляда самих людей, их желания посмотреть на привычное по-другому», — сказал Хакимов.

Он отметил, что есть ряд моментов, которые стоит учитывать при дружбе с противоположным полом.

«Полезно научиться видеть в противоположном поле в первую очередь, личность со своими особенностями, интересами, стремлениями и мотивацией. Если все сводить к телесности, упускается значимое и глубокое внутреннее содержание, которое помогает нам самим обогатиться, развить в себе положительные качества, найти единомышленника, что намного важнее и полезнее в жизни, нежели короткий интерес», — рассказал психолог.

Хакимов уточнил, что основной камень преткновения здесь — интимность. Физическое притяжение — вещь естественная и появляющаяся в первую очередь.

«Внешность человека — это то, что мы видим и на что реагируем как бы „по умолчанию“. Эту сторону вопроса сложно игнорировать или вывести за скобки», — резюмировал специалист.

Международный день дружбы (International Day of Friendship), установленный в 2011 году, отмечается ежегодно 30 июля. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.