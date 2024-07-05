Московский НПЗ реализовал соцпроект для выпускников Капотни

Волонтеры Московского НПЗ в рамках программы социнвестиций «Газпром нефти» «Родные города» помогли старшеклассникам школы в Капотне подготовиться к выпускному балу. В мероприятии участвовали дети из социально незащищенных семей. Акция проходит уже второй год подряд, сообщила пресс-служба предприятия.

«Выпускные — это особое время для каждого школьника. Ребята готовятся к поступлениям, все больше задумываются, с какой профессией свяжут свою жизнь. Очень важно, что волонтеры Московского НПЗ поддерживают их на этом этапе, дарят положительные эмоции, создают творческие образы, реализуют мечты», — отметила директор школы в Капотне Ирина Ульянова.

За создание праздничных образов отвечали визажисты, парикмахеры и стилисты. Многие выпускники самостоятельно продумали, каким будет их внешний вид. Волонтеры помогали индивидуально подбирать ребятам аксессуары, обувь и наряды. Молодые люди в классических костюмах и девушки в воздушных платьях приняли участие в дефиле по красной ковровой дорожке, а позже их ждали профессиональная фотосессия и выпускной бал во Дворце культуры «Капотня».

«Волонтеры Московского НПЗ, по традиции, приняли участие в подготовке ребят к выпускному балу в Капотне в этом году. Этот проект — часть многогранной программы социнвестиций „Газпром нефти“ „Родные города“. Для старшеклассников мы организуем интеллектуальный турнир „Умножая таланты“. Детей помладше знакомим с природой района на берегу пруда с лебедями, недавно передали в районные библиотеки уникальные сказки народов Севера», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Он добавил, что предприятие старается создать как можно более благоприятные творческие условия для развития детских талантов в науке, спорте и музыке.