Московская область получит 222 единицы дорожно-строительной техники

Московская область пополнит парк дорожно-строительных машин: СберЛизинг поставит 222 единицы специализированной техники в муниципальные службы региона. Поставки запланированы на март–апрель 2026 года. Проект реализуется в рамках программы льготного лизинга ДОМ.РФ и стал крупнейшим для региона по объему закупок по этой мере господдержки.

Контракты заключены с муниципальными образованиями Московской области при методическом сопровождении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Техника поступит для 51 муниципального учреждения (МБУ) и предназначена для уборки дворов и муниципальных дорог в Подмосковье. В комплект поставки входят:

вакуумно-подметально-уборочные машины ВПУМ‑1090;

автогрейдеры АГ‑180;

экскаваторы-погрузчики BL85;

коммунальные машины МК.02.

Поставщиками выступают ведущие российские производители и официальные дилеры: ООО «МИТРАКС», ООО «ЭРСИЭМ», ООО «Компания СИМ-АВТО». Предприятия отмечают высокое качество техники и положительные отзывы эксплуатационных служб ряда регионов РФ. Новые модели демонстрируют высокую производительность и надежность в сложных климатических условиях и соответствуют международным стандартам по надежности, эффективности и экологической безопасности. Каждая единица техники оснащена системой навигации ГЛОНАСС/GPS, что позволит контролировать передвижение транспорта и повысить эффективность работ.

«Мы хорошо понимаем, насколько важна повседневная работа муниципальных служб: именно от их оснащенности и эффективности зависит комфорт и качество жизни людей. Данный проект — часть большой комплексной работы, которую мы ведем вместе со СберЛизингом по развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры регионов. Совместно мы участвовали в реализации транспортной реформы в Смоленской области, а буквально в конце 2025 года заключили контракт на поставку более 200 новых автобусов для 11 округов и межмуниципальных маршрутов Ярославской области. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и готовы масштабировать подобные решения, помогая регионам модернизировать критически важную инфраструктуру», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Программа льготного лизинга ДОМ.РФ предоставляет возможность муниципалитетам оперативно обновлять парки техники при существенной экономии бюджетных средств. СберЛизинг является одним из ключевых партнеров ДОМ.РФ по льготным лизинговым программам. Клиенты СберЛизинга смогут приобретать технику существенно дешевле, чем на обычных условиях: комбайны, тракторы; асфальтоукладчики, грейдеры, бульдозеры; снегоочистители, погрузчики и др. Право на участие в программе имеют государственные и муниципальные органы, учреждения и компании с долей государства не менее 50%, занимающиеся обслуживанием инфраструктуры. Общий объем программы льготного лизинга коммунальной и дорожно‑строительной техники до 2030 года составит 50 млрд рублей, что позволит обновить порядка 6 тыс. единиц техники.

«Мы рады поддержать инициативу Московской области. Совместная работа СберЛизинга, Сбера, Министерства по содержанию территорий, а также производителей, позволила предложить выгодные условия финансирования в рамках программы ДОМ.РФ и сделать технику доступной для муниципальных предприятий региона. Наша цель — создать современную систему ухода за городскими улицами, используя лучшее оборудование отечественного производства. Масштабная модернизация парка спецтехники окажет значительное влияние на качество дорожных работ и инфраструктуру региона. Благодаря нашим общим усилиям, города станут чище, улицы ухоженнее, а жизнь горожан — комфортнее и приятнее», — пояснила директор Среднерусского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Мудрова.