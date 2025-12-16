сегодня в 15:01

Мошенники в Подмосковье используют нейросети для обмана граждан в 2025 году

Мошенники в Подмосковье все чаще применяют нейросети и искусственный интеллект для создания дипфейков, подделки документов и проведения фишинговых атак. Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало о новых схемах обмана и дало рекомендации по защите, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает о росте преступлений с использованием нейросетей и искусственного интеллекта. Современные технологии позволяют мошенникам создавать дипфейки — поддельные фото и видео, которые применяются для кражи личности, шантажа и распространения ложной информации. Распознать такие материалы сложно, однако можно обратить внимание на неестественные движения, дефекты мимики и контуров тела.

Преступники также используют голосовые дипфейки, имитируя речь знакомых для вымогательства денег. В случае получения подозрительных голосовых сообщений рекомендуется проверять информацию альтернативными способами связи.

Фишинговые атаки стали более изощренными: нейросети помогают создавать грамотные сообщения, которые сложно отличить от настоящих. Пользователям советуют не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять адреса сайтов.

С помощью нейросетей мошенники подделывают документы для оформления кредитов и регистрации фирм. Для защиты рекомендуется ограничить распространение личной информации в интернете.

Анализ цифрового следа позволяет преступникам собирать данные из соцсетей, маркетплейсов и других источников. Использование простых паролей и открытая публикация личных данных увеличивают риск взлома аккаунтов.

Для безопасности специалисты советуют использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию, внимательно относиться к публикуемому контенту и применять инструменты мониторинга финансовой активности.

«Будьте внимательны и помните, что осведомленность — лучший щит против киберпреступлений», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.