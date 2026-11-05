Мошенники подделывают голоса и лица для кражи денег

Злоумышленники используют искусственный интеллект для звонков от имени близких и руководителей. Эксперты советуют проверять просьбы о переводах по другому каналу связи, сообщает АБН24 .

По словам основателя компании «Юнисофт» Алексея Оносова, разработчики моделей вроде XTTS-v2 заявляют: для клонирования голоса достаточно шестисекундного образца. Основатель INSYTE Electronics Сергей Грибанов отметил, что мошенники сочетают подмену голоса и лица со взломом знакомого аккаунта.

Подделку могут выдавать неестественные паузы, металлический призвук, несовпадение речи с движениями губ и размытые края лица. Однако глава «АИ ХАММЕР» Леон Сокиркин предупредил: плохая связь дает похожие дефекты, а автоматические детекторы тоже ошибаются.

Грибанов посоветовал прервать подозрительный звонок и самостоятельно перезвонить по известному номеру. Семьям стоит заранее договориться о секретной фразе.

«В корпоративной среде стоит внедрить кодовые слова для подтверждения критических операций — это простая, но действенная мера против дипфейк-атак через видеоконференции», — отметил инженер-программист Тимур Рахматуллин.

Сокиркин рекомендовал сохранять исходную запись и переписку. Если деньги уже ушли мошенникам, нужно немедленно связаться с банком и обратиться в полицию.

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