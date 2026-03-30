Мошенники обманывают россиян под предлогом переноса чатов в другой мессенджер

Как рассказали в МВД РФ, жертве предлагается перейти по ссылке или указать код подтверждения. Это ведет к передаче сессии и перехвату аккаунта.

Кроме того, на данный момент много случаев мошенничества связано с рассылкой людям вредоносных файлов, которые замаскированы под фото- или видеоматериалы с вопросом, они ли на видео. Загрузка этих файлов влечет за собой установку вредоносного программного обеспечения.

Таким образом, мошенники получают доступ к устройству, приложениям банка и платежным данным.

