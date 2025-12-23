Мошенники лишают россиян икры и денег перед новогодними праздниками

Перед новогодними праздниками аферисты обманывают россиян на деньги, обещая дешево продать морепродукты. Чаще всего мошеннические схемы выстроены вокруг недорогих красной и черной икры, сообщает MIR24.TV со ссылкой на своего корреспондента Дмитрия Забрудского.

Так называемые гастроскамеры обманывают россиян в среднем на сумму от 10 тыс. рублей. По словам экспертов, аферистам уже удалось провернуть схемы на сотни миллионов рублей.

Пострадавшая Ангелина Тишкевич рассказала об обмане, жертвой которого стала сама. Мошенники завладели ее вниманием, пообещав низкую цену, время доставки. Также на странице продавца было большое количество подписчиков.

По словам Тишкевич, аферисты запросили у нее 100% предоплату за икру. Она покупала два килограмма кижуча для себя, столько же икры для друзей.

В ЖК, в котором живет Тишкевич, аферист смог обмануть десятки тысяч соседей. После перевода средств морепродукты они не получили. Пострадавшая заявила, что отправила 12 тыс. рублей. После этого на связь с девушкой никто не выходил.

Перед праздниками в мессенджерах и социальных сетях регулярно появляются объявления о продаже морепродуктов с Дальнего Востока и севера России. Эти схемы обмана весьма старые. Россиянам порекомендовали приобретать икру с «Честным знаком» и в проверенных магазинах.

