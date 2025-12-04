Мошенничество в отношении детей набирает обороты, становится все более изощренным

В Инженерной школе Дмитрова старший помощник городского прокурора Олеся Сафонова на встрече со старшеклассниками рассказала, что мошенничество в отношении детей набирает обороты, становится все более изощренным, сообщает пресс-служба ведомства.

Она рассказала, что мошенники все чаще связываются с детьми через игры, мессенджеры и социальные сети. Используют разные уловки, просят коды из СМС, выманивают личную информацию или предлагают купить внутриигровые предметы.

«Преступники обещают легкий заработок и призы, манипулируют и даже угрожают», — подчеркнула Сафонова.

Главное — не поддаваться на провокации, не передавать коды и данные незнакомцам, не сообщать личные данные, а при подозрениях сразу обращаться в полицию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.