Мощный выброс плазмы на Солнце: возможны последствия для Земли

сегодня в 23:19

В западном полушарии Солнца произошёл комплексный взрывной выброс плазмы, охвативший площадь диаметром около 500 тысяч километров — треть видимого солнечного диска, сообщает РИА Новости .

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие затронуло сразу несколько активных областей звезды, при этом плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет Солнечной системы.

Хотя основной центр взрыва (активная область 4168) находился на значительном угловом удалении от нашей планеты, часть вторичных центров события расположена опасно близко к линии Солнце-Земля. Данные измерений уже показывают признаки движения части солнечного вещества и магнитных полей в направлении Земли.

Приход выброшенной плазмы в земную магнитосферу может вызвать мощные геомагнитные бури, нарушения работы спутниковых систем, проблемы с радиосвязью.