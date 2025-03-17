Морские раковины пополнили коллекцию музея КПО в Подмосковье

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Каждый месяц на конвейерных лентах предприятий по переработке отходов на территории Московской области сотрудники сортировки находят необычные предметы. Так, в числе недавних находок на КПО «Нева» были обнаружены морские раковины, которые когда-то украшали полки советских квартир. Эти предметы не только служили символом уюта, но и отражали модные тенденции того времени. Кроме того, раковины несли в себе особое значение для детей той эпохи, которые пытались услышать в них «шум моря». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Все отходы, поступающие на предприятие, проходят тщательную сортировку, в результате которой 44 вида вторичного сырья направляются на переработку. А найденные предметы, которые для кого-то утратили свою ценность, обретают новую жизнь в качестве экспонатов музея «Культурный слой».

На сегодняшний день в музейном комплексе «Культурный слой» собрано более 2 тыс. уникальных находок, представляющих интерес для посетителей.

Месторасположение музеев: КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.

Ознакомиться с экспонатами можно в онлайн-версии музея.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.