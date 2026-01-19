Мороз до минус 20 градусов ударит в Москве на выходных

Морозы в столичном регионе начнут крепнуть с четверга. В субботу в ночные часы ожидается до минус 16-18 градусов, в воскресенье будет еще холоднее — минус 18-20 градусов под утро, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Во вторник и среду в столице днем будет минус 3-5 градусов — чуть выше средних показателей многих лет. В четверг пройдут небольшие снегопады, температура опустится до минус 6-8 градусов.

В пятницу вероятность осадков понизится, но температура будет падать еще более активно — ночью будет около минус 15 градусов, днем — минус 10-12 градусов.

В субботу может быть побит морозный рекорд 24 декабря — ожидается до минус 16-18 градусов. После обеда столбик термометра будет колебаться от минус 11 до минус 13 градусов. Под утро воскресенья будет минус 18-20 градусов, после обеда — минус 13-15 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.