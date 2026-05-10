Монумент «Героям битвы под Москвой» в Яхроме восстановят до 2029 года

В социальных сетях появилось видеообращение жителей с беспокойством о состоянии монумента «Героям битвы под Москвой» в Яхроме. В администрации Дмитровского округа пояснили: объект не заброшен. Работы на территории площадью 6,5 га уже запланированы и включены в график, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Дмитровский.

С 2026 по 2029 год здесь пройдет полноценное восстановление мемориального комплекса: от разработки архитектурно-планировочной концепции до реставрации самой скульптуры солдата.

Что именно сделают:

проведут работы по сохранению, ремонту и реставрации объекта;

благоустроят и озеленят территорию;

отремонтируют существующие сети и проложат новые;

установят информационные знаки и указатели;

отремонтируют пешеходный спуск с учетом доступа маломобильных граждан;

восстановят подпорные стены и мемориальные плиты;

приведут в порядок постамент: снимут старую облицовку, восстановят утраченные плиты, укрепят конструкцию;

обследуют, очистят и восстановят скульптуру солдата.

На данный момент подготавливается документация для прохождения экспертизы — проверяется достоверность сметной стоимости. Это необходимый этап, чтобы работы начались в срок и были выполнены качественно.

В администрации подчеркнули, что восстановление такого объекта требует времени и соблюдения всех процедур. Работы идут по графику. Жителей просят отнестись с пониманием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.