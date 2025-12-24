Монографию о пантюркизме и его влиянии на Россию представили в Казани

23 декабря в Казани состоялась презентация монографии под названием «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке».

Книга является результатом труда авторского коллектива, объединившего специалистов философского клуба «Цивилизационное будущее России», информационно-консалтингового центра «Аксон», Казанского инновационного университета (КИУ) и других вузов.

В мероприятии приняли участие эксперты и общественники. Среди приглашенных были Ринат Фазылов – депутат Государственного Совета Татарстана седьмого созыва, Дмитрий Шиллер – член Общественной палаты Татарстана, а также доктор юридических наук, первый проректор КИУ Игорь Бикеев.

В представленной работе подробно анализируются разнообразные аспекты идеологии пантюркизма, которая является основой интеграционной стратегии Турции. Организация тюркских государств, как институциональное выражение этого проекта, в последние годы демонстрирует активное развитие, охватывая экономическую, культурную и военно-политическую сферы.

Авторы исследования оценили пантюркистский проект, а также его значение для Российской Федерации как на международной арене, так и внутри страны. Особое внимание в исследовании уделено необходимости для России учитывать активизацию турецкой политики в странах постсоветского пространства с целью сохранения экономических и социокультурных связей с регионом.

В дополнение к анализу политики Турции, эксперты предложили ряд рекомендаций, нацеленных на усиление взаимодействия России с государствами Средней Азии и Закавказья. Данная монография представляет собой первую комплексную попытку осмысления интересов Анкары в государствах, исторически и культурно связанных с Россией.